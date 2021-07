SAVIGNANO. ELISA MAZZOLI PRESENTA LUPO LUCA HA IL SALVAGENTE

Condividi l'articolo









Lunedì 12 luglio Piazza Giovanni XXIII

LIBRI AL VENTO

ELISA MAZZOLI PRESENTA LUPO LUCA HA IL SALVAGENTE

(Savignano sul Rubicone, 10 luglio 2021) – Per la Dolce estate savignanese lunedì 12 luglio in piazza Giovanni XXIII alle 20,30 si svolgerà il secondo incontro di Libri al vento, sesta edizione della rassegna di letture, libri e laboratori a cura della Cooperativa Koiné in collaborazione con la Biblioteca comunale, la gelateria Sweet Line e la Consulta del quartiere Centro storico. Elisa Mazzoli, autrice per bambini, presenterà Lupo Luca ha il salvagente (Ed. Bacchilega Junior), ovvero le tragicomiche avventure del lupo più tonto del mondo.

Gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 329-1098477, e-mail: bottegadelteatro@coopkoine.it.