Savignano. L’incubo degli allevamenti intensivi di polli rischia di non riguardare la sola San Mauro Pascoli

Il progetto sull’allevamento intensivo dei polli presentato a San Mauro Pascoli è un incubo ricorrrente che non lascia tranquilli nemmeno gli altri comuni. Se ne parla così anche a Savignano. Ad accendere i fari questa volta sono due consiglieri della lista civica “Savignano Oltre” che mettono in guardia dalla possibilità che i rischi di San Mauro Pascoli possano replicarsi anche a Savignano dove esistono diversi allevamenti intensivi di polli che potrebbero essere riconvertiti anche in altre tipologie di animali e che potrebbero avere l’autorizzazione di ristrutturarsi e di ampliare la propria attività sino a un massimo del 20 per cento.