Savignano. Riceve sulla posta la lettera delle dimissioni ospedaliere della moglie ma lei era morta un anno prima

Un cittadino savignanese bisognoso di mettersi in contatto con il medico di famiglia ha composto il numero più di una ventina di volte senza però ottenere risposta. Ha così deciso di fare una segnalazione perché in era covid è certamente più sicuro telefonare che non recarsi personalmente in ospedale. Quello non sarebbe l’unico campanello di un sistema che evidentmente ha più di qualche pecca. Così è stato lo stesso utente a segnalare l’arrivo di una mail sulla posta della moglie con le sue dimissioni dall’ospedale. Peccato la stessa fosse morta un anno prima all’ospedale di Ravenna.