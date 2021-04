Savignano, Santarcangelo. Camionista di 61 anni confessa di essersi dato al crimine per pagare l’affitto

Un autista di 61 anni rimasto senza lavoro ha confessato di essere l’autore della rapina a mano armata del 12 marzo ai danni del Conad spesa facile di Savignano. L’uomo è finito dentro alla fine di marzo per un’altra rapina che ha avuto come teatro la Coop di via Fratelli Cervi a Santarcangelo. Avrebbe confessato di essersi dato al crimine per pagare l’affitto. Confessione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a un sospettato, questa volta finito nei guai per la somiglianza con il rapinatore.