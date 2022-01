Savino (Fi),interrogazione a Speranza su veglione al Petruzzelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 01 GEN – “Crea sconcerto che il presidente

dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per piaggeria

personale, si sia reso responsabile di un veglione in piena

regola al teatro Petruzzelli. Per questo, interrogheremo il

ministro Speranza per sapere se sia possibile che un sindaco

abbia permesso che l’evento si svolgesse con quelle modalità e

con le ovvie conseguenze che vedremo, in termini di contagio,

nei prossimi giorni”. Così l’on. Elvira Savino di Forza Italia

critica l’evento organizzato al teatro Petruzzelli di Bari e

trasmesso in diretta da Canale 5.

“Le immagini di ieri sera sono inaccettabili – prosegue – e

sono uno schiaffo a tutte le persone che hanno trascorso la

serata di fine anno a casa, con pochi intimi, proprio per timore

del virus. Il pubblico in piedi a ballare, mentre i contagi

schizzano alle stelle e tanti locali e discoteche sono rimasti

chiusi. Una circostanza gravissima che porteremo all’attenzione

del governo e del ministro alla Salute”. “Ieri sera – aggiunge

il capogruppo azzurro al Comune di Bari, Antonio Ciaula – è

andata in scena l’incoscienza pura di Decaro. Quello che è

accaduto al Petruzzelli è gravissimo ed è uno sfregio a tutte le

attività che sono rimaste chiuse e a tutti i cittadini che,

responsabilmente, hanno trascorso il capodanno cercando di

tutelare la propria salute. I ‘risultati’ di questo scempio,

purtroppo, li registreremo a breve ed è inconcepibile che un

sindaco vi abbia messo la sua firma”. (ANSA).



