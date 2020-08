Sbarca in America il docufilm italiano su Bukowski

MILANO – E’ in distribuzione in 37 cinema degli Stati Uniti dal 7 di agosto, in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita dello scrittore e poeta statunitense, il documentario italiano su Charles Bukowski (1920-1994) “You Never Had It – An Evening with Bukowski”. Il docufilm è stato ideato e prodotto da Paola Ferrari e Silvia Bizio e diretto dal figlio di quest’ultima, Matteo Borgardt.

Proprio Bizio, nel 1981, ebbe l’opportunità di intervistare Charles Bukowski nella sua casa a San Pedro in California. Dopo oltre vent’anni, riordinando il garage, la giornalista ha ritrovato per caso i nastri originali con le registrazioni di quella lunga serata passata a bere, fumare e ascoltare gli aneddoti di Bukowki. Dal materiale inciso su quei nastri è nato il progetto di documentario, prodotto nel 2016, che ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e al Festival Cinematografico di Taormina e che viene trasmesso questo fine settimana in prima serata: sul canale satellitare Sky Arte, domenica 16 agosto, alle 21.15.

