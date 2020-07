Sbarchi, la ricetta delle sardine: “Solidali coi migranti positivi”

La situazione è davvero preoccupante: il governo continua ad aprire i porti e a permettere l’approdo degli immigrati nel nostro Paese. Il feeling tra clandestini e sinistra non è certamente una novità, ma in molti speravano che – almeno di fronte a una pandemia – la tutela degli italiani potesse prevalere sugli interessi verso i profughi. Peccato però che neanche l’emergenza Coronavirus abbia spinto i giallorossi a rivedere le proprie politiche in tema di accoglienza, visto che rischiamo un nuovo lockdown a causa di una possibile seconda ondata di contagi che potrebbe essere seriamente importata dall’estero.

I fatti di cronaca sono sotto gli occhi di tutti: quotidianamente assistiamo a fughe dalla quarantena, sbarchi incontrollati e trasferimenti in tutta Italia. La domanda sorge spontanea: perché l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte consente tutto ciò? Come mai i migranti positivi al Covid-19 circolano tranquillamente mettendo a repentaglio la salute degli italiani? “ Quando sbarcano a Lampedusa non vengono controllati, non c’è alcun controllo. I controlli li fanno solo quando vengono smistati nelle città italiane “. La preoccupazione dei cittadini è ovviamente del tutto comprensibile. Ma c’è chi prova a minimizzare la situazione e tranquillizzarci. Chi, se non loro? Il Pd e le sardine hanno impugnato nuovamente lo scudo del buonismo per sminuire i recenti fatti.

“Serve solidarietà”

Ha fatto molto discurete il gravissimo fatto che si è verificato a Pettorano sul Gizio, in provincia de L’Aquila, dove 8 immigrati sono risultati infetti solamente dopo il trasferimento nel centro d’accoglienza Cas “Ponte d’Arce”. La Lega ha annunciato che protesterà davanti la struttura per esprimere il proprio dissenso; intanto Luigi D’Eramo ha fatto sapere di aver dato mandato di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. “ I migranti sarebbero risultati negativi al momento della partenza dai centri di provenienza e per questa ragione ritengo doveroso si faccia chiarezza sulle modalità di esecuzione dei tamponi e dei test sierologici “, ha avvertito il segretario regionale del Carroccio Abruzzo.

Anche i cittadini sono furibondi e lo testimonia la lettera scritta al prefetto dell’Aquila, mediante cui si richiede la sospensione delle attività di accoglienza dei migranti per la salvaguardia della pubblica incolumità: “ Non ci spieghiamo come il nostro sindaco abbia potuto accettare senza obiezione alcuna che immigrati provenienti illegalmente da paesi a rischio vengano ospitati in dette strutture in quarantena fiduciaria con solo test sierologico e senza la certezza di un tampone negativo “.