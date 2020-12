Scala: Grigolo, sarà la prima della Scala più grande con record di ascolti

Quella di stasera “sarà la più grande apertura della Scala e sarà uno spartiacque”: ne è convinto Vittorio Grigolo, una delle 24 star internazionali della lirica che partecipano ad ‘…a riveder le stelle’ spettacolo quest’anno senza pubblico ma che sarà trasmesso in diretta su Rai1, Eurovisione e in streaming a livello mondiale.

Un cast come quello che nella musica leggera si era visto per il Band Aid o We are the world. “We are the opera. Anche in questo caso la questione è la fame”, quella dei tanti addetti del settore, sottolinea. “Abbiamo bisogno di un mezzo per continuare a fare spettacolo”.



