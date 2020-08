Scala il Monte Rosa a tre anni da trapianto

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 28 AGO – Ha scalato il Monte Rosa a

meno di tre anni da un trapianto. È la bella storia di Valeria

Lusztig, 45enne reggiana che a fine 2017 aveva subito un

trapianto bipolmonare a causa della fibrosi cistica contro la

quale lottava da oltre quarant’anni. Nel settembre 2018 poi ha

dovuto superare una difficile crisi di rigetto. Due scogli che

la donna ha superato con grande forza.

E coi suoi nuovi polmoni ha deciso di affrontare un’altra

montagna: scalare il Balmenhorn, una delle cime del massiccio

del Monte Rosa, e salire ad oltre quattromila metri di quota.

Un’impresa che ha raccontato su Qn-il Resto del Carlino,

giornale per la quale ha collaborato in passato.

“Quel respiro, in vetta, è stato il più lungo e il più

leggero della mia vita – scrive la donna – Se lo raccontassi a

un alpinista, a un alpinista vero, di quelli che mi guardano

perplessi mentre mi superano, veloci e sicuri, si metterebbe a

ridere: salire una vetta è come essere in attesa di un organo.

Ora sento questi nuovi polmoni espandersi e cercare aria per

spingere sulle gambe. Li percepisco e so che sono la parte più

preziosa di me, sebbene non miei. Così fragili, eppure

fortissimi, piccoli come gli uomini davanti alla montagna, ma

tenaci e proiettati verso una meta”.

Una sfida che avrebbe voluto affrontare mesi fa, ma poi il

lockdown ha rimandato tutto. Ad accompagnarla otto donne, di cui

tre infermiere. Tra queste anche l’amica Ilaria Pietropaolo,

infermiera ed esperta alpinista che – racconta la Lusztig – “una

volta letta la mia folle proposta, mi ha risposto, senza indugi, ‘ti accompagno io’. E lo ha fatto”.

Ritornata a casa, Valeria è stanca, ma felice. Una

rinascita. “Sono sincera, è stato molto faticoso. Ho anche

continue ipoglicemie sotto sforzo in quota, a causa del diabete

che mi è venuto dopo il trapianto, quindi è stata un’ascesa

abbastanza lenta. I miei compagni di viaggio mi hanno molto

aiutata: questa è una bella vittoria per tutti. Tutti quelli che

ci hanno messo il cuore”. Al tempo stesso Valeria ha aperto una pagina Facebook dal

titolo ‘Guardami Adesso’ dove ha postato le tappe della sua

scalata, con l’obiettivo principale di raccogliere fondi a

favore della ricerca sulla fibrosi cistica.. (ANSA).



