Scala: per la Filarmonica piazza Duomo diventa teatro

(ANSA) – MILANO, 12 GIU – Piazza Duomo a Milano si è di nuovo

trasformata in un teatro per l’ormai tradizionale concerto in

regalo alla città della Filarmonica della Scala diretta da

Riccardo Chailly.

Dopo due anni sono finite le restrizioni e di nuovo la piazza

si conferma “un simbolo del ritorno alla vita” come ha detto,

portando il saluto del Comune, l’assessore alla Cultura Tommaso

Sacchi.

Ottocento i posti a sedere, 16mila le persone che possono

entrare in piazza attraverso le transenne ma molte di più quelle

che possono vederlo in diretta su Rai 5, su Rai Play, in Europa

attraverso Arte e in 20 Paesi del mondo incluso Cina e Giappone.

Questa decima edizione, che cade nell’ultimo giorno del Salone

del mobile, si è aperta in modo vivace, anzi ‘Decisamente

allegro’. Questo infatti è il titolo del brano scelto, una prima

assoluta commissionata dalla Filarmonica al compositore Nicola

Campogrande. (ANSA).



