SCALO FORLI’. MORRONE (LEGA): IL LAVORO PORTATO AVANTI PER TANTI MESI E’ DIVENTATO REALTA’. ORA RIAPERTURA AEROPORTO.

Roma, 10 giugno. “Un’ottima e attesa notizia per Forlì. L’aeroporto Ridolfi è stato inserito nella Tabella A per quanto riguarda il salvataggio e il soccorso antincendio. La nostra attività e il lavoro svolto dalla Lega nei 14 mesi di governo ha dato i frutti che auspicavamo. Abbiamo sempre creduto in questo esito, nonostante le tante batture d’arresto che abbiamo dovuto superare, e oggi apprendiamo con soddisfazione del decreto che lo concretizza. Ora l’apertura dello scalo sta diventando realtà”.

Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone