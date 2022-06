Scandinavian Mixed: Melgrati è ancora super, è seconda in Svezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – In Svezia, ancora una grande prova

per Carolina Melgrati (65 69) che scivola dal primo al secondo

posto dello Scandinavian Mixed ma è distante due soli dalla

vetta occupata dall’australiano Jason Scrivener, nuovo leader a

metà gara con uno score di 132 (68 64, -12) e un parziale di 64

(-8) avvalorato da otto birdie (per lui sono un bogey in 36

buche), di cui quattro consecutivi.

All’Halmstad Golf Club (par 72) di Tylosand, l’amateur

azzurra Melgrati – nel torneo organizzato in combinata da DP

World Tour e LET – con un totale di 134 (-10) condivide la

seconda posizione con la svedese Linn Grant (unica giocatrice in

campo a tenere il suo passo) e con il francese Mike

Lorenzo-Vera. Quattro birdie e un bogey per la 19enne brianzola

che continua a macinare gioco e colpi. E che s’è guadagnata un

invito per giocare questa competizione (dalla classifica unica,

così come unico è il montepremi, di 2.000.000 di dollari) grazie

al quarto posto ottenuto al Ladies Italian Open.

Azzurre protagoniste in Svezia dove Virginia Elena Carta è

12/a con 137 (68 69, -7) davanti a Edoardo Molinari (da poco

nominato vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di

Roma), 24/o con 139 (69 70, -5). Niente da fare per Renato

Paratore (105/o con 146, +2), eliminato come Lorenzo Gagli e

Francesco Laporta, 126/i con 148 (+4). Out al taglio pure Andrea

Pavan, 146/o con 151 (+7). (ANSA).



