Scaroni, da Fondazione Milan 200 progetti sociali

(ANSA) – MILANO, 26 MAR – “Fondazione Milan in 20 anni ha

realizzato circa 200 progetti, non solamente a Milano, ma anche

in luoghi come Calcutta, Rio, Nairobi e Ucraina. Progetti legati

allo sport, ma con valenza più profonda: perché quando ad

esempio costruiamo un campo da calcio, vogliamo anche

accompagnare nella crescita sportiva chi su quel campo ci

giocherà”. Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante

il suo intervento al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite, a New

York.

L’occasione è stato il “Change the world, model United

nations”, tenutosi alla presenza di oltre cinquemila studenti

arrivati da tutto il mondo per discutere di alcuni dei temi in

cima all’agenda politica internazionale. “La guerra in Ucraina

ha grande impatto sull’Europa e sulle scelte in tema di energia

– ha poi aggiunto Scaroni – e dopo aver importato per 50 il gas

russo, si stanno cercando alternative. Siamo ancora molto

indietro per le energie rinnovabili, per le quali abbiamo speso

molto negli ultimi 20 anni, ma che per il momento coprono solo

il 3% del consumo”. (ANSA).



