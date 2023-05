Scaroni: ‘Il confronto curva Milan-squadra È stato positivo’

Condividi l'articolo

“Il confronto tra la curva e la squadra a La Spezia? Avevo già spento la tv, ma mi è stato detto che è stato un episodio di incoraggiamento e simpatia che mostra l’attaccamento dei tifosi della curva alla squadra. Quando le cose vanno bene sono capaci tutti, quando vanno male invece…È stata una cosa positiva”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante la “Milano Football Week” organizzata dalla Gazzetta dello Sport. “Di partite andate a male non ricordo solo quella di ieri. Si cade ma ci si rialza. Io sono sicuro che il Milan si rialzerà – ha proseguito all’indomani della sconfitta contro lo Spezia -. Pioli resta? Ha un contratto fino al 2025. Sono decisioni tecniche che non prendo io ma a priori non vedo nessun problema”.

Agenzia ANSA Verso la Champions: ‘Inter fortissima, ma la squadra compatta può vincere’ (ANSA)

Il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell’allenatore Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia è – apprende l’Ansa – al vaglio della Procura della Federcalcio. Occorre verificare – trapela – se l’arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League. Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le così dette ‘gogne pubbliche’ a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie.

Agenzia ANSA Il portoghese vede l’Inter: ha saltato solo la partitella finale (ANSA)

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte