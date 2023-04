Scartata al lavoro perché trans, dopo denuncia due contratti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 27 APR – Era stata scartata dal lavoro in

un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva

denunciato sui social l’episodio di discriminazione. Ma adesso

per Martina Floris, 21 anni di Cagliari, sono arrivate due

opportunità lavorative: un contratto stagionale in uno dei

chioschi sulla spiaggia del Poetto e un tirocinio in un bar di

via Dante, sempre a Cagliari.

“Dopo la mia denuncia sui social e gli articoli di stampa –

racconta all’ANSA Martina – sono successe tante cose, belle e

brutte. Mi è arrivata la proposta di tirocinio in un bar in via

Dante. Mi ha chiamato la titolare dopo aver letto quanto mi era

accaduto. Essendo la prima esperienza, iniziamo con il

tirocinio. Poi mi è stato confermato il contratto in un chiosco

del Poetto. Ho ricevuto solidarietà da tante persone”.

Ma non solo. “Purtroppo sui social, sotto i link degli

articoli, è emersa anche la cattiveria e l’ignoranza di tante

persone. Sapevo che sarebbe successo – ha detto ancora la 21enne

– me lo aspettavo, è la conferma che la discriminazione ancora

esiste”.

Martina comunque è ottimista: “Sono felice che sia stata data

voce a questa storia – sottolinea – sono stata portavoce di una

fetta di popolazione molto discriminata. Speriamo di poter

continuare a diffondere la conoscenza e combattere l’ignoranza”.

Sui social Martina infatti scrive: “Non avete dato voce a me,

ma a tutte e tutti noi, con la speranza di poter urlare ancora

più forte e di poter raccontare e informare sempre di più,

perché il problema lavorativo è solo la punta dell’iceberg”.

(ANSA).



