Scatta piano anti-smog in E-R, valori nei limiti

(ANSA) – BOLOGNA, 01 OTT – Scattano da oggi in Emilia-Romagna

i controlli e le limitazioni ordinarie alla circolazione dei

mezzi privati per contrastare lo smog nel periodo invernale. Ad

oggi nessuna misura straordinaria è stata attivata (come il

blocco dei diesel Euro 4), comunica l’Arpae, visto che non si

sono finora verificati sforamenti dei livelli di polveri e

inquinanti nelle province.

“La situazione attuale – spiega Vanes Poluzzi, responsabile

Arpae del Centro tematico regionale che si occupa della qualità

dell’aria – vede rispettato il limite giornaliero di 50

microgrammi per metro cubo per il Pm10 in tutto il territorio

regionale e in generale nel bacino padano. La tendenza è di una

ulteriore diminuzione dei livelli di concentrazione degli

inquinanti dovuta a una fase meteorologicamente più dinamica,

associata all’ingresso di un’onda depressionaria di origine

atlantica”.

Da inizio anno fino ad oggi in regione solo quattro stazioni

su 44 della rete di monitoraggio hanno superato il limite dei 35

giorni di superamento dei valori delle polveri sottili

consentiti nell’anno dalla legge: a Piacenza, Reggio Emilia,

Modena e Ferrara.

In base al piano anti-smog da oggi primo ottobre al 10

gennaio 2021, tra le varie misure, non possono circolare i

veicoli benzina pre-euro ed euro 1, diesel fino a euro 3

compreso e cicli e motocicli pre-euro in 31 Comuni. Le misure

valgono dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30 e nelle

domeniche ecologiche. Dal prossimo 11 gennaio e fino al 31 marzo

2021, stop anche ai veicoli benzina fino a euro 2, diesel fino a

euro 4 compreso e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli

benzina-metano, benzina-gpl fino a euro 1. Le misure

emergenziali scattano quando si supera il limite di pm10 per tre

giorni consecutivi. (ANSA).



