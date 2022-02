Scendono sotto 5 mln italiani senza vaccino, 1,2 mln over 50

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Scendono sotto i 5 milioni gli

italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di

vaccino anti-Covid: sono 4.847.910. Gli ultracinquantenni non

protetti sono 1 milione e 282. La settimana scorsa erano

rispettivamente 5 milioni e 1,3 milioni. Continua ad erodersi,

dunque, ma lentamente, lo zoccolo duro dei non vaccinati. I

dati emergono dal bollettino settimanale della struttura del

commissario Francesco Figliuolo. La fascia di età dove sono più

numerosi i non vaccinati è quella pediatrica (sono 1.615.397,

pari al 44% del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni).

Scendono sotto il milione le vaccinazioni complessive

nell’ultima settimana: sono state 929.250, a una media di

132mila al giorno. (ANSA).



—

