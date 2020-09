Scherma: azzurrini positivi, sospeso ritiro sciabola U23

(ANSA) – ROMA, 03 SET – Si chiude il ritiro degli ‘Azzurrini’

ed under23 di sciabola maschile in corso a Roccaporena (Cascia).

Il consiglio federale della Fis presieduta da Giorgio Scarso ha

infatti deciso di sospendere le attività dopo i casi di

positività al Covid accertati tra gli atleti delle nazionali

giovanili. “Dopo l’accertamento di alcuni casi di positività al

Covid-19 registrati tra i partecipanti a Camp privati che hanno

preceduto l’allenamento “Azzurrini” di sciabola maschile -fa

sapere la federscherma -, le autorità sanitarie dell’area di

Cascia hanno disposto che tutti i convocati al predetto

collegiale federale, entrati in contatto con i contagiati,

venissero sottoposti al test del tampone Covid. Gli esiti dei

test hanno comprovato la positività di cinque persone che, allo

stato attuale, sono tutte asintomatiche ed evidenziano ottime

condizioni di salute”. Tutti i partecipanti al raduno di

sciabola dovranno effettuare il tampone rimanendo in

auto-isolamento all’interno della struttura che ospita gli “Azzurrini” e sotto la guida dei responsabili federali, fino

alla comunicazione dell’esito dei test. Per quanto concerne la

questione del rientro degli atleti presso le rispettive sedi, si

è in attesa di conoscere dalle autorità sanitarie locali le

tempistiche e le modalità previste dalle procedure”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte