Scherma: Cdm fioretto a Belgrado; è ancora Grande Italia

(ANSA) – BELGRADO, 18 APR – Ancora vincente. Il fioretto

azzurro fa il pieno di medaglie a Belgrado, in una tappa di

Coppa del Mondo che si iscrive tra l’elenco delle più ricche per

la scherma italiana: dopo i tre podi arrivati nelle gare

individuali di ieri, infatti, la Pasquetta sulle pedane serbe

dedicata alle prove a squadre ha regalato il trionfo dei

fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e

Guillaume Bianchi, e il terzo posto del team femminile composto

da Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina

Favaretto.

E’ quindi un’altra giornata memorabile per il gruppo guidato

dal ct Stefano Cerioni e dal maestro Fabio Galli. Il millennial

Tommaso Marini, fresco vincitore dell’individuale di Pasqua

(dopo il derby azzurro di finale contro Giorgio Avola), si è

ritrovato per la seconda volta in 24 ore sul gradino più alto

del podio, questa volta scortato dai più esperti compagni

Daniele Garozzo e Alessio Foconi e dall’altra new entry degli

ultimi mesi, Guillaume Bianchi. In apertura il successo per

45-25 su Singapore, poi con lo stesso punteggio la vittoria

sull’Egitto che è valsa un posto tra le ‘magnifiche quattro’, e

in semifinale un altro match dominato contro la Francia,

sconfitta 45-29. In finale il quartetto

Garozzo-Foconi-Marini-Bianchi ha incontrato la Polonia,

imponendosi per 45-27.

Sorride anche il fioretto femminile italiano che si conferma

sul podio a squadre per la terza volta in quattro gare

stagionali (con una vittoria). Il team

Volpi-Errigo-Cipressa-Favaretto chiude al terzo posto, superando

prima la Romania per 45-24 e poi la Corea del Sud per 45-22,

fermandosi solo in semifinale contro la Francia (poi oro) che

l’ha spuntata all’ultima stoccata, 45-44, dopo un assalto che

era stato a lungo condotto dalle ragazze guidate in panchina dal

CT Cerioni e dalla maestra Giovanna Trillini. Poi azzurre, brave

a tornare in pedana determinate e a prendersi il terzo posto

grazie al netto 45-15 rifilato al Giappone. (ANSA).



