Scherma: Cdm fioretto donne; Italia vince prova a squadre

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAINT MAURICE, 12 DIC – Il weekend di Coppa del

Mondo di fioretto femminile a Saint Maurice regala all’Italia un

altro successo. Dopo la vittoria di ieri di Alice Volpi nella

prova individuale e il terzo posto sul podio di Francesca

Palumbo, oggi l’Italia ha trionfato nella gara a squadre.

Il Ct Stefano Cerioni per questo esordio internazionale del

fioretto ha scelto di schierare una formazione inedita composta

dalle due protagoniste della gara a squadre di Tokyo 2020 Alice

Volpi ed Erica Cipressa e, insieme a loro, ha dato spazio anche

a Martina Favaretto e Camilla Mancini.

Il quartetto azzurro ha iniziato il suo percorso nel tabellone

dei 16 con la vittoria netta contro Singapore 45-12, poi ai

quarti le azzurre hanno incontrato la Cina e, dopo un match

combattuto fino alla fine, hanno avuto la meglio col punteggio

di 44-41. Questo risultato ha spalancato loro le porte della

semifinale, dove ad aspettarle c’è stato il Canada, sconfitto

45-37. In finale l’Italia ha trovato il Giappone, che in

precedenza aveva battuto 31-26 la Russia: l’assalto si è

concluso sul punteggio di 43-40 in favore delle italiane, che

hanno così fatto risuonare per la seconda volta in due giorni

l’Inno di Mameli. Ultimo gradino del podio per la Russia, che

nella finale per il terzo posto ha superato il Canada 44-39.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte