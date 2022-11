Scherma: Cdm sciabola donne; Battiston seconda ad Algeri

Condividi l'articolo

(ANSA) – ALGERI, 11 NOV – Il primo podio della stagione

2022-2023 di Coppa del Mondo di scherma è stato assegnato oggi

ad Algeri, con la giornata clou della gara individuale di

sciabola femminile, e sul secondo gradino più alto è salita

l’azzurra Michela Battiston. Una bella prova quella della

friulana che da qualche anno si allena alla Dauno Foggia, che ha

regalato un fantastico inizio di stagione alla Nazionale del ct

Nicola Zanotti, arricchito anche dal sesto posto di Martina

Criscio.

La Battiston si è arresa soltanto in finale alla spagnola

Lucia Martin Portugues, che si è imposta 15-12 dopo un match a

lungo comandato dall’azzurra, alla fine sconfitta ma

protagonista di una prova complessiva comunque eccellente.

La giornata per Battiston era cominciata con un secco 15-7 a

una campionessa del calibro della francese Queroli. Poi, nel

tabellone da 32, un altrettanto netto 15-6 alla giapponese

Ozaki, prima di volare tra le “top 8” grazie al 15-9 rifilato

alla cinese Shao. La certezza del podio per Battiston è arrivata

con il successo per 15-14 sulla francese Rifkiss, che nel turno

delle 32 aveva eliminato l’azzurra Rossella Gregorio.

La friulana ha continuato a macinare stoccate e vittorie in

semifinale, battendo 15-13 l’altra transalpina Sara Balzer,

prima dello stop in finale con Martin Portugues (12-15) che

lascia un pizzico di rimpianto ripensando a Michela in vantaggio

11-6. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte