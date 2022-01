Scherma: il fioretto azzurro a Jesi con il nuovo ct Cerioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – JESI, 05 GEN – Il fioretto azzurro, con le Nazionali

maschile e femminile, è in ritiro a Jesi agli ordini del nuovo

commissario tecnico Stefano Cerioni Dal 3 all’8 gennaio, nella

palestra fucina dei campioni olimpionici del Club Scherma Jesi,

gli atleti si preparano per la tappa di Parigi della Coppa del

Mondo, del 14 al 16 gennaio a Parigi, quando i fiorettisti

faranno il loro esordio internazionale mentre le fiorettiste

disputeranno la seconda gara stagionale. 35 gli atleti in

ritiro, molti di essi marchigiani e alcuni di scuola jesina (tra

loro i campioni Tommaso Marini e Alice Volpi), sotto la guida

degli ex olimpionici nati su queste pedane, Cerioni e

l’istruttore tecnico della nazionale Giovanna Trillini, e la

preparatrice atletica Annalisa Coltorti.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa, dallo

staff federale, presenti il presidente del Coni Marche Fabio

Luna, Maurizio Dellabella presidente del Club Scherma Jesi,

l’assessore comunale Roberto Renzi, il presidente del Comitato

regionale Stefano Angelelli. “Sono soddisfatto, con Trillini e

Coltorti stiamo lavorando bene ed il ritmo è molto alto, – ha

esordito il commissario tecnico azzurro, tornato nel ruolo di

responsabile d’arma dopo le olimpiadi di Tokyo, a 9 anni dai

successi dei Giochi di Londra 2012 – ripartiamo con grande

entusiasmo dopo i primi successi del fioretto femminile nella

tappa di Saint Maur in Francia”, . “Nel ritiro di jesi lavorano

insieme under 20 e atleti più grandi, è una esperienza che è

stata tralasciata negli anni passati in cui i giovani sono stati

a volte trascurati, per me invece è lavorare con loro è

investire sul futuro”.

“Vogliamo tornare a far paura all’avversario, sarà dura

perché bisogna vincere spesso, ma da parte nostra ce la stiamo

mettendo tutta, con fiducia ed entusiasmo”. “Io e Stefano

parliamo la stessa lingua – ha aggiunto Giovanna Trillini –

siamo pronti con la nazionale per tornare a far paura agli

atleti delle altre nazioni con la nostra scherma”. (ANSA).



