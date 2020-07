Scherma: l’1 novembre riprende l’attività internazionale

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – E’ pronta a riprendere il 1 novembre l’attività internazionale della scherma. E’ quanto emerso nell’ultima seduta dal Comitato esecutivo della Federazione Internazionale.

Per l’ufficializzazione della data indicata bisognerà attendere il 1 settembre, quando il Comex FIE tornerà a riunirsi e dovrà tenere conto del parere espresso dall’Oms ed anche della situazione del trasporto aereo mondiale.

Qualora la valutazione non fosse positiva e non vi fosse riscontro circa la possibilità degli atleti di tutti i Paesi le cui federazioni schermistiche sono affiliate alla FIE di poter prendere parte agli eventi internazionali, la Federazione si troverà costretta a posticipare la ripresa dell’attività.

(ANSA).



