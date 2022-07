Scherma: Mondiali; bene Gallo e Torre nella sciabola

Condividi l'articolo

(ANSA) – IL CAIRO, 15 LUG – Via ai Mondiali di scherma al

Cairo, con la prima delle tre giornate dedicate alle fasi

preliminari. Nella sciabola maschile per l’Italia del ct Nicola

Zanotti è arrivato l’en plein di qualificati al tabellone

principale. Michele Gallo e Pietro Torre hanno infatti staccato

il pass per la giornata di lunedì, quella in cui si assegneranno

le medaglie, raggiungendo i compagni Luca Curatoli e Luigi

Samele che erano ammessi di diritto perché – rispettivamente –

numero 5 e 8 del ranking internazionale. Gallo ha archiviato la

pratica qualificazione con un girone impeccabile. Sei vittorie

in altrettanti assalti, 30 stoccate messe a segno a fronte

d’appena 13 subite: così lo sciabolatore salernitano dei

Carabinieri, da numero 8 di giornata, ha staccato il pass per la

giornata decisiva.

Poco dopo l’ha raggiunto anche Pietro Torre. Il poliziotto

livornese è stato a sua volta protagonista di un buon girone

chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta, e nel match

decisivo per l’accesso al tabellone principale ha sconfitto

d’autorità l’indiano Thapar per 15-8 completando così la

pattuglia italiana che sarà al completo nella fase clou. Lunedì

si ripartirà con le sfide dei 64 tra Michele Gallo e il cinese

Lin, Gigi Samele contro il vietnamita Nguyen, Luca Curatoli

affronterà lo statunitense Thompson mentre Pietro Torre se la

vedrà con l’egiziano Moataz.

Nel Day-1 del Mondiale egiziano è iniziata anche la prova di

spada femminile, in cui tutte e quattro le azzurre (Rossella

Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola)

erano già qualificate in virtù del loro ranking. Nel tabellone

principale di lunedì Alberta Santuccio debutterà contro

l’israeliana Hecht, Rossella Fiamingo affronterà la domenicana

Ramirez Peguero, per Mara Navarria ci sarà l’egiziana Ehab,

mentre Federica Isola è attesa dalla svizzera Moeschlin. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte