Scherma: nel fioretto Italia da applausi a Parigi, Volpi vince

(ANSA) – ROMA, 14 GEN – L’Italia della scherma fa la voce

grossa nella storica tappa della Coppa del mondo di fioretto a

Parigi: Alice Volpi trionfa nella gara femminile, ‘accompagnata’

sul podio da Francesca Palumbo, che sale sul terzo gradino,

mentre Guillaume Bianchi chiude con uno splendido secondo posto

la prova maschile. Tre medaglie azzurre che brillano, sotto gli

occhi del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nello

Stade Pierre de Coubertin, gremito da 3 mila spettatori.

Il Challenge International de Paris quest’anno si è

arricchito anche della prova femminile e a ‘battezzarla’, con la

sua inconfondibile firma, è stata Alice Volpi. Un gran bis, per

la campionessa senese delle Fiamme Oro, che aveva vinto anche

nel debutto stagionale a Belgrado, e che sale così a quota sette

vittorie in carriera nella Coppa del mondo. Il punto

esclamativo, sulla sua giornata da regina di Francia, Alice l’ha

messa nella finale con la statunitense Lee Kiefer, vinta 15-13.

Secondo podio in due gare stagionali per Francesca Palumbo.

Proprio come un mese fa in Serbia, la potentina dell’Aeronautica

militare ha conquistato un eccellente terzo posto, fermandosi

soltanto in semifinale contro la statunitense Lee Kiefer, che ha

prevalso in 15-10. Il tris di azzurre fra le Top 8 è completato

da Serena Rossini, che ha chiuso settima grazie a un’ottima

prestazione. Non ha deluso il fioretto azzurro neppure al

maschile. Luccica il secondo posto di Guillaume Bianchi, che ha

visto la splendida cavalcata interrompersi soltanto in finale,

al cospetto dello statunitense Alexander Massialas. Per il

25enne fiorettista delle Fiamme Gialle è il risultato più

importante in carriera a livello individuale da Assoluto, dopo

essersi fatto spazio nel quartetto campione d’Europa e del mondo

a squadre.

Grande gara e ottavo posto finale, con il rimpianto di un

podio solo sfiorato, per Filippo Macchi (Fiamme Oro).

L’olimpionico Daniele Garozzo ha chiuso al nono posto, mentre

nel turno precedente si sono fermati Tommaso Marini (17/o),

Alessio Foconi (18/o) e Giulio Lombardi (29/o). (ANSA).



