Schiacciato da un camion, morto sul lavoro in Veneto

(ANSA) – VERONA, 30 SET – Non si ferma la drammatica striscia

di morti sul lavoro. In serata, a Cologna Veneta (Verona), un

uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto ad un

camion, in circostanze ancora da chiarire. Nel report del Suem

118 di Verona, intervenuto sul luogo con un’ambulanza e un’auto

medica si parla di un infortunio mortale sul lavoro, sul quale

stanno svolgendo indagini i carabinieri. Inutili i tentativi di

rianimazione del lavoratore (non si esclude si tratti di un

autista), che è deceduto sul posto per un grave trauma da

schiacciamento. (ANSA).



—

