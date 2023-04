Schlein a Riano, depone i fiori al monumento di Matteotti

Condividi l'articolo

La segretaria del Pd, Elly Schlein, a Riano (Roma) per una breve cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti, davanti alla stele che ricorda il luogo in cui venne trovato il corpo del parlamentare socialista ucciso dai fascisti. Schlein, insieme al sindaco Luca Abruzzesi, ha deposto un mazzo di fiori alla base del monumento.

Al circolo sportivo ricreativo “La Rosta” di Riano (Roma) la prima riunione della segreteria Pd, guidata da Elly Schlein. All’arrivo al circolo, la segreteria si è intrattenuta con alcuni militanti, poi foto di gruppo della squadra. La riunione si tiene in un locale del circolo, dove è stata allestita una lunga tavolata a ferro di cavallo. “Non ho mai visto leader nazionali qua a questo monumento – ha detto il sindaco di Riano Luca Abbruzzetti -. Abbiamo sempre cercato di portare alla ribalta nazionale questa giornata. Ma nessun leader politico era venuto qui prima”.

