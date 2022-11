Scholz, sicurezza energetica Germania garantita per l’inverno

Condividi l'articolo

“La sicurezza energetica per questo inverno è garantita in Germania”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando al Bundestag, dove stamani ha difeso le politiche del governo dagli attacchi dell’opposizione. Il cancelliere socialdemocratico ha anche confermato fra l’altro che il fondo di risorse che garantisce fino a 200 miliardi di euro per frenare il prezzo del gas in Germania entrerà presto in vigore, “Lo avete letto sui giornali”, ha affermato citando le indiscrezioni trapelate sulla stampa sul fatto che questo andrà in vigore a marzo ma coprirà retroattivamente anche i “buchi” finanziari di gennaio e febbraio.

