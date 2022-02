Sci: Cdm; Ledecka vince discesa1 Crans, Goggia 12/a

Condividi l'articolo

(ANSA) – CRANS-MONTANA, 26 FEB – Terza vittoria nella coppa

del mondo di sci alpino per la strepitosa campionessa di Praga

Ester Ledecka, oro olimpico a Pechino ma in snowboard, che in

1.30.17 si e’ imposta nella prima delle due discese di cdm di

Crans Montana. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel

in 1.30.38 e l’austriaca Cornelia Huetter in 1.30.59.

Miglior azzurra, ma solo 12/a in 1.31.64, una Sofia Goggia non

ancora al top della forma, come lei stessa aveva detto alla

vigilia, dopo le fatiche olimpiche ed i postumi della lunga

trasferta da Pechino. Per l’Italia c’e’ poi Nadia Delago 14/a in

1.31.74. Poco piu’ indietro le altre azzurre con Elena Curtoni

in 1.31.76 , Federica Brignone in 1.31.99, 17/a, Nicol Delago in

1.32.23 e Francesca Marsaglia in 1.33.22.

Goggia, quando a mancano due discese alla fine della stagione,

resta salda in testa alla classifica di disciplina . La sua

principale rivale, la svizzera Corinne Suter, oro a Pechino,

oggi le ha rosicchiato solo pochissimi punti visto che anche lei

ha chiuso soltanto 10/a in 1.31.39. Domani a Crans ancora un

discesa. (ANSA).



