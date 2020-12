Sci cdm, Paris al rientro: ‘Finalmente belle sensazioni’

“Ho finalmente avuto di nuovo delle belle sensazioni. Dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole”: è il commento soddisfatto di Dominik Paris al rientro in gara dopo l’infortunio di gennaio.

Paris ha così fatto oggi la 1/a prova della discesa di Val d’Isere con la gara posticipata da sabato a domenica a causa di previsioni meteo negative. Sabato ci sarà così il superG.

“Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla pista, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene”‘ ha aggiunto l’azzurro.

“Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la pista, capito i dossi. Già domani nella seconda e ultima prova – ha concluso Dominik- cercherò di fare un po’ meglio le linee, e di far funzionare meglio tutto quanto. Speriamo di riuscire a fare anche la seconda prova e poi speriamo che il tempo regga. Al momento non si sa se arriverà brutto oppure no, ma stiamo a vedere. Poi arriverà il giorno di gara, ma per quello c’è ancora tempo”.



