Sci: cdm; Shiffrin fa bis e vince anche slalom 2 Levi

Una stratosferica Mikaela Shiffirin ha vinto alla grande anche il secondo slalom speciale di Levi, portandosi cosia’ a casa un’altra renna e collezionando la sua vittoria n. 76. Dietro di lei, con una gara altrettanto bella, la svizzera Wendy Holdener in 1.52.49 e poi la slovacca Petra Vlhova in 1.52.89 Segnale positivo per una squadra italiana tutta da ricostruire: in classifica c’e’ la piemontese Anita Gulli 23/a in 1.55.67 e suo miglior risultato in carriera. Per la coppa del mondo c’e’ ora una trasferta in Nord America. Mentre sabato e domenica prossima le ragazze saranno impegnate negli Usa, a Killington, per un gigante ed uno speciale, gli uomini gareggeranno in Canada,a Lake Louise, con una discesa e due superG da venerdi’ a domenica.



