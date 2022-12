Sci: Cdm, Shiffrin in testa a slalom Semmering, azzurre ko

Condividi l'articolo

La statunitense Mikaela Shiffrin guida In 49,82 lo slalom speciale di Semmering, ultima gara del 2022. Alle sue spalle la svedese Anna Swenn Larsson in 50.54 e l’altra statunitense Paula Moltzan in 50.61.

Nessuna italiana si e’ classificata tra le trenta messe alla seconda manche. Tra le cinque azzurre al via, per l’Italia c’è’ stato il rientro dopo 15 lunghi mesi di assenza per infortunio con interventi chirurgici della trentina Martina Peterlini che ha chiuso inevitabilmente molto indietro in 54.66 e fuori tempo massimo per la seconda manche. Stessa sorte per Lara Della Mea in 53.99, Lucrezia Lorenzi in 53.64 e Anita Gulli in 1.01.89. La migliore delle azzurre – a conferma delle continue grandi difficolta’ in questa disciplina – e’ stata Marta Rossetti ma solo 31/a in 53.53 . Seconda manche alle 18,30.



