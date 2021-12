Sci: doppietta di Sofia Goggia in Val d’Isere, vince anche il SuperG

Condividi l'articolo

Incredibile nuovo trionfo di Sofia Goggia in Val d’Isere (Francia): l’azzurra ha infatti centrato un’altra doppietta, vincendo – dopo la discesa di ieri – anche il SuperG, imponendosi con il tempo di 1’19″23. Per lei è il quinto successo stagionale e il 16/o in carriera: ha eguagliato così Deborah Compagnoni.

Goggia ha poi incrementato il proprio primato nella classifica generale della Coppa, con 635 punti, contro i 570 della statunitense Mikaela Shiffrin, oggi solo quinta.

Alle spalle della Goggia si è piazzata la norvegese Ragnhild Mowinckel che, in 1’19″56, ha spaccato un podio che altrimenti sarebbe stato solo azzurro. Infatti, in terza posizione c’è Elena Curtoni, al settimo podio in Coppa con il tempo di 1’19″74, in 4/a Federica Brignone in 1’19″75. Non bastasse – vere ragazze-jet – Goggia con 320 punti, Brignone con 227 e Curtoni con 216 sono al comando della classifica generale del SuperG. Per l’Italia ci sono poi Marta Bassino 14/a in 1’20″72, più indietro Francesca Marsaglia in 1’21″41 e Roberta Melesi in 1’21″12, mentre è uscita Nicol Delago. La prossima tappa della Coppa del mondo di sci alpino è prevista sempre in Francia, nella vicina Courchevel, con due slalom giganti martedì e mercoledì: altre gare per Goggia, Bassino e Brignone.



