Sci fondo:assoluti Dobbiaco, De Fabiani e Di Centa campioni 10km

(ANSA) – BOLZANO, 29 MAR – Si è alzato il sipario sulla prima

giornata dei Campionati italiani di sci di fondo a Dobbiaco, in

Alto Adige. Il valdostano Francesco De Fabiani (Cs Esercito) e

la friulana Martina Di Centa (Cs Carabinieri) si sono laureati

campioni italiani assoluti nella prova individuale di 10 km in

tecnica libera.

Sul secondo gradino del podio è salito il finanziere

bellunese Elia Barp, primo tra gli U23 con un distacco di 8”8,

mentre il friulano Giuseppe Montello (Cs Esercito) si è messo al

collo la medaglia di bronzo. Giornata no per l’attesissimo

Federico Pellegrino, “soltanto” quarto con un ritardo di 13″5.

Nella prova femminile c’è da sottolineare l’ottimo argento da

parte della trentina Stefania Corradini (Team Internorm),

staccata di solo 1″6 dalla vincitrice, con la valsassinese Laura

Colombo (Cs Esercito) a completare il podio.

Domani è in programma una giornata di riposo e venerdì si

riprenderà con la staffetta. Sabato primo aprile sarà tempo di “Individual Long Distance”, mentre domenica si concluderà con le

prove “Sprint”. (ANSA).



