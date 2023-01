Sci: Goggia vince discesa Cortina, e’ suo successo n.21

Condividi l'articolo

(ANSA) – CORTINA, 20 GEN – Ora, con la discesa di tutte le

concorrenti, è ufficiale: successo n.21 in carriera per Sofia

Goggia che ha vinto in 1.33.47 la prima discesa di cdm di

Cortina d’Ampezzo. L’azzurra e’ di nuovo a fianco di Federica

Brignone ex aequo come azzurre più vincenti di sempre in coppa

del mondo. Sofia, con una sciata molto compatta e in grande

sicurezza ma ”non impeccabile” a detta della stessa

campionessa, e’ andata in progressione vincendo ancora una volta

nella parte centrale e finale della Olympia delle Tofane, la

pista su cui l’anno scorso si era seriamente infortunata alla

vigilia delle Olimpiadi. (ANSA).



