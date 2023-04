Sci: intitolata via a Cotelli, ct della ‘Valanga Azzurra’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ALBOSAGGIA, 22 APR – Il comune di Albosaggia, in

Valtellina, primo in Italia, su esplicita volontà del sindaco

Graziano Murada, ha intitolato una via del paese ai piedi delle

alpi Orobie, dove vivono diversi campioni azzurri dello sci

alpinismo, all’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana

di sci maschile Mario Cotelli, morto il 5 novembre 2019 a 76

anni. Cotelli è stato l’allenatore della cosiddetta “Valanga

Azzurra”.

È stato uno dei personaggi sportivi sondriesi più conosciuti,

un uomo capace di plasmare una squadra che è entrata nel mito.

Il suo nome, infatti, viene ricordato per essere stato il ct di

quella Nazionale di sci alpino che, negli anni Settanta, ha

dominato la scena mondiale, conquistando sfere di cristallo,

coppe di specialità, titoli mondiali. Uno squadrone.

Mario Cotelli è stato un mito per molti valtellinesi e non

solo, un uomo che a costo di essere additato come scorbutico e

antipatico ha sempre difeso, con motivazioni ben fondate, le

proprie opinioni. Si può dire tutto di Mario Cotelli, ma non che

non abbia detto sempre quel che pensava, senza remore, e senza

pensarci un attimo. Merce rara, in un mondo in cui regna il “politically correct”. Personaggio di caratura mondiale, Cotelli

è sempre stato vicino allo sport, diventando poi un commentatore

sportivo per la Rai e quotidiani nazionali come il Corriere

della Sera.

“Mario l’ho conosciuto bene perché sua moglie Giuliana è stata

mia collega nel mondo della scuola – racconta Ettore Castoldi,

presidente del Coni provinciale -. Quando è stato il direttore

tecnico della Valanga Azzurra avevo delle primizie riguardanti i

big del momento: Thoeni, Gros e tutti gli altri compreso i

valtellinesi Pietrogiovanna e Pegorari”. (ANSA).



