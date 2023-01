Sci nordico: Pellegrino 3/o in 10 km inseguimento nel Tour de Ski

Condividi l'articolo

Altro podio per Federico Pellegrino nel Tour de Ski di sci nordico. Dopo il secondo posto nello sprint di Val Mustair, ieri, oggi l’azzurro ha chiuso terzo dopo il fotofinish i 10 chilometri inseguimento a tecnica classica, sempre in Svizzera. La gara è stata vinta dal norvegese Johannes Klaebo, in 25’55”; l’atleta valdostano e’ arrivato appaiato al traguardo con l’altro norvegese, Paal Golberg, e il cronometro ha fissato per tutti e due un ritardo di 10”02. Il fotofinish ha stabilito che il piede di Pellegrino era qualche millimetro indietro.

“Sono orgoglioso del Tour de Ski che sto facendo, e oggi ho tirato fuori una supergara”. Federico Pellegrino esprime tutta la sua soddisfazione dopo il terzo posto nella 10 km a inseguimento, in Val Mustair. Il campione azzurro di sci nordico si e’ visto assegnare l’ultimo gradino del podio dal fotofinish (“un po’ spiace, ma va bene lo stesso”), al termine di una gara dura, dominata da Klaebo. “A 1800 metri, la gestione delle energie era fondamentale – le sue parole – e oggi l’ho fatto in maniera egregia”.



