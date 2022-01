Sci: Odermatt vince gigante Adelboden e azzurri indietro

Condividi l'articolo

Lo svizzero marco Odermatt – 24 anni, 5/o successo stagionale e 9/o in carriera con primato sempre piu’ solido di 845 punti in classifica generale -ha vinto in 2.4.45 lo slalom gigante di cdm di Adelboden.

Dietro di lui l’austriaco Manuel Feller in 2.34.93 ed il francese Alexis Pinturault in 2.34.99 Miglior azzurro- uscito ed infortunato nella prima manche il gigantista n.1 Luca De Aliprandini- pur con una buona prova complessiva in questo ultimo gigante prima delle Olimpiadi che potrebbe significare una convocazione per Pechino, e’ stato Giovanni Borsotti ma solo 17/o in 2.38.68. Poi ci sono Alex Hofer 18/o in 2.28.75, Simon Maurberger 19/o in 2.28.77, Giovanni Franzoni 247o in 2.39.15 . Riccardo Tonetti che, 11/o e miglior italiano dopo la prima manche, ha buttato al vento la gara con un erroraccio sul muro finale quando stava facendo una prova eccellente, finendo così’ solo 23/o in 2.39.10.

Domani la tappa di Adelboden si chiude con lo slalom speciale con l’Italia che punta tutto sul giovane Alex Vinatzer che ha voluto partecipare, partendo per ultimo, anche al gigante finendo pero’ fuori gia’ nella prima manche.



—

