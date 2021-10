Sci: Odermatt vince gigante Soelden, De Aliprandini 8/o

Condividi l'articolo









Lo svizzero marco Odermatt – 24 anni e quinto successo in carriera- ha vinto in 2.05.94 lo slalom gigante di cdm di Soelden. Alle sue spalle sul podio l’austriaco Roland Leitinger in 2.06.01 e lo sloveno Zan Kranjec in 2.06.04.

Miglior azzurro e’ il trentino Luca De Aliprandini 8/o in 2.06.73. Per l’Italia ci sono poi Simon Maurberger che, con il pettorale 42, ha chiuso 20/o in 2.07.51 e Riccardo Tonetti 26/o in 2.08.05 La prossima tappa di cdm sara’ sempre in Austria,a Lech. Il 13 ed il 14 novembre sono in programma un gigante parallelo donne ed uno uomini.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte