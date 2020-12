Sci: prova discesa Val d’Isere, Goggia 3/a e americane avanti

L’americana Alice Mckenney in 1.46.78 stata la piu’ veloce nella prima prova in vista delle due discese di cdm in programma venerdì’ e sabato in Val d’Isere e seguite domenica da un superG. Seconda la sua connazionale Breezey Jonhson (+13) ma ottima terza l’ azzurra Sofia Goggia (+26) ex aequo con la norvegese Lie Kajsa.

Per L’italia vi sono poi più indietro Elena Curtoni nona ed un ritardo di 77 centesimi seguita subito dopo la Marta Bassino (+78). Federica Brignone ha registrato un distacco di 1,79.

Assente invece la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che al momento ha scelto di concentrarsi sulle discipline tecniche.

Domani seconda ed ultima prova.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte