Sci: slalom Flachau, in testa Strolz ed azzurri nelle retrovie

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Flachau (Austria), 9 mar – Dopo la

prima manche dello slalom speciale di Flachau, il penultimo

della stagione e recupero di Zagabria, e’ al comando con una

prova superlativa l’austriaco Johannes Strolz, argento a

Pechino, in 53.58. Dietro di lui a sorpresa il norvegese Atle

Mcgrath in 54.55 ed il francese Clemens Noel, campione olimpico,

in 54.58.

Serata negativa per gli azzurri, tutti in forte ritardo, con

Giuliano Razzoli che e’ il migliore ma ha chiuso solo 22/o in

56.04 . Poi ci sono Alex Vinatzer in 56.87, Stefano Gross

in56.88, Tommaso Sala in 57.41 e Simon Maurberger in 57.47.

Fuori Federico Liberatore.

Grande festa al traguardo per l’azzurro Manfred Moelgg, Manni

per amici e compagni, che con il pettorale 32, a 39 anni e 329

gare in coppa del mondo, e’ sceso in pista con leggerezza per la

sua ultima gara dopo venti anni di circo bianco. Diversi atleti

hanno indossato una maglietta con l’immagine dell’azzurro e la

scritta ”Grazie Manni!”.

Si gareggia alla luce dei riflettori su una difficile pista al

centro del paese, intitolata al grande campione locale Hermann

Maier, che e’ caratterizzata da grandi dossi sul penultimo dei

quali, a ridosso del traguardo, una porta ha creato grossi

problemi agli atleti che vi arrivano troppi veloci. Proprio qui

il norvegese Henrik Kristoffersen, che guidava la classifica di

disciplina, ha commesso un errore che gli ha fatto realizzare

l’alto tempo di 56.25 e rischiando cosi’ addirittura la

qualificazione per la manche decisiva.

Seconda manche alle 20,45. (ANSA).



—

