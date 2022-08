Scie luminose incantano il Nord d’Italia. Sono i satelliti Starlink di Musk

Condividi l'articolo

Un trenino di punti luminosi ha incantato il cielo del Nord d’Italia. Molte le segnalazioni sui social, con foto e video, e tante le domande su un fenomeno che ha destato curiosità.

La spiegazione in realtà è semplice e ormai nota da tempo: si tratta di un gruppo di satelliti Starlink di Elon Musk lanciati in orbita nelle scorse ore da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX del magnate australiano.

Starlink è una costellazione composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità – finora disponibili prevalentemente nelle città – in ogni parte del mondo, dai deserti agli oceani, superando il digital divide su scala mondiale. Il gruppo di satelliti è risultato visibile nelle ore seguenti al lancio perché si trovava ancora in un’orbita bassa.

