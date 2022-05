Scioperi: a Cagliari corteo contro guerra ed esercitazioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 20 MAG – Dal Comando militare di via

Torino al porto di Cagliari in corteo con bandiere e striscioni

per dire no alla guerra. È la protesta-sciopero di sindacati di

base, movimenti antimilitaristi, pensionati e scuola contro

l’utilizzo delle armi e le esercitazioni.

“Mentre cresce l’allerta per la guerra esplosa in Ucraina, la

Sardegna – denunciano i Conas – è stata utilizzata militarmente

con l’esercitazione Mare Aperto, che quest’anno ha imposto

modalità molto più debordanti rispetto al passato. I confini già

vergognosamente vasti dei poligoni a fuoco situati sulla terra

sarda vengono travalicati dalle operazioni militari sino a

sacrificare per tutto il mese di maggio ben 17 località sulla

nostra costa meridionale: un’esercitazione che non solo priva la

popolazione della fruizione del proprio territorio, non solo

sacrifica l’economia dell’isola e aggrava l’inquinamento

militare, ma espone la Sardegna a un ruolo di prima importanza

come base Nato in esercitazioni collegate alla guerra in

Ucraina”.

Anche l’Usb protesta “contro l’occupazione militare della

Sardegna da parte della Nato, l’economia di guerra e il governo

della guerra, l’invio delle armi in Ucraina, l’aumento delle

spese militari”. Il corteo ha attraversato viale Regina

Margherita, via Roma e poi ha concluso il suo percorso davanti

al porto di Cagliari. Lo sciopero è stato indetto a livello

nazionale e coinvolge tutti i lavoratori dipendenti privati e

pubblici con manifestazioni anche a Milano, Torino, Bologna,

Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. (ANSA).



