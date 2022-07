Sciopero aereo: una quarantina di voli cancellati a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 17 LUG – Sono una quarantina, una ventina

in arrivo e altrettanti in partenza, i voli cancellati

all’aeroporto Marconi di Bologna a causa degli scioperi che

interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Le

cancellazioni riguardano molti voli delle compagnie low cost, ma

non solo.

Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei

controllori di volo, l’agitazione riguarda anche i lavoratori

delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di

Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet

Volotea, accanto all’agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed

Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell’indotto.

Nello scalo bolognese, interessato in questi giorni da un

massiccio afflusso di passeggeri e anche a disagi dovuti ai

continui guasti del People Mover, la navetta che collega

l’aeroporto con la stazione, la situazione è al momento

gestibile, visto che i passeggeri dei voli cancellati sono stati

avvisati. Resta valida, in ogni caso, la raccomandazione

rilanciata dall’aeroporto, di presentarsi all’imbarco con largo

anticipo. (ANSA).



—

