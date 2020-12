Sciopero dei benzinai sulle autostrade: ecco dove sarà garantito il servizio

Ecco la lista dei distributori di carburante, disponibile anche on line sul portale della Regione Emilia-Romagna, aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto per i giorni dal 14 al 17 dicembre 2020. Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 22 di lunedì 14 dicembre alle ore 6 di giovedì 17 dicembre.

AUTOSTRADA DIREZIONE AREA DI SERVIZIO KM A1 Da Milano a Napoli SECCHIA OVEST 156 A1 Da Napoli a Milano RONCOBILACCIO EST 243 A1 Da Napoli a Milano SAN MARTINO EST 114 A13 Da Padova a Bologna PO OVEST 43 A14 diramazione Da Bologna a Taranto S. EUFEMIA OVEST 20 A14 diramazione Da Taranto a Bologna S. EUFEMIA EST 20 A14 Da Taranto a Bologna RUBICONE EST 111 A14 Da Bologna a Taranto RUBICONE OVEST 111 A21 Brescia – Piacenza – Torino NURE NORD 166 A22 Da Brennero a Modena CAMPOGALLIANO OVEST 309