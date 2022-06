Scippo e aggressione a Bologna, un arresto,si cerca complice

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – E’ evaso dai domiciliari per

derubare una anziana insieme a un complice, poi i due hanno

anche aggredito un automobilista che ha cercato di difendere la

vittima. I carabinieri, ieri pomeriggio a Bologna, hanno

arrestato un 42enne italiano per rapina impropria, lesione

personale ed evasione.

In base a quanto ricostruito, il 42enne, e il complice, in

via Valdossola, hanno avvicinato una anziana di 80 anni e le

hanno strappato dal collo la catenina d’oro. In quel momento, un

automobilista di passaggio si è fermato per aiutare l’anziana ed

è stato picchiato a sua volta dai banditi. Una scena che è stata

ripresa da un altro residente della zona che si era avvicinato

perché sentiva le urla lungo la via: nelle immagini c’è anche

l’uomo che è riuscito a fuggire con il bottino.

I carabinieri hanno raggiunto via Valdossola, allertati da

alcuni residenti che avevano avvertito il trambusto, e grazie

alle indicazioni del passante, che ha riferito la via di fuga di

un bandito sono riusciti a fermare il 42enne. Da accertamenti

hanno scoperto che l’uomo era ai domiciliari dal 27 gennaio dopo

avere commesso una rapina al supermercato Carrefour di via Don

Sturzo a Bologna. Al momento il complice è ancora ricercato, se

qualcuno dovesse vederlo può allertare la stazione Indipendenza

dei Carabinieri in via Galliera. L’uomo è stato medicato al

pronto soccorso, la pensionata, molto spaventata ma illesa, è

potuta tornare a casa. (ANSA).



