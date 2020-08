Scivolate sui sentieri e caduta da cavallo nel Modenese

Giornata di infortuni in montagna e di interventi per il Soccorso alpino sull’Appennino modenese.

Ieri intorno alle 18 una donna ha chiamato il 118 dalla zona di Marano sul Panaro, dopo che il marito, sul sentiero che da Denzano porta alla cima Tre Croci, è scivolato riportando un trauma cranico. L’uomo è stato recuperato e ricoverato all’ospedale di Vigola.

Caduta da cavallo, invece, per un 77enne di Frassinoro, che sempre nel pomeriggio era insieme al figlio sulla strada da San Giminiano verso Fontanaluccia, nei pressi del rifugio Le Maccherie. Per l’anziano, trauma al bacino: recuperato con il verricello, è stato portato a Baggiovara, in codice di media gravità. Un altro intervento di soccorso, infine, ieri mattina al Lago Santo, dove una 65enne si è fatta male a una gamba.

Anche in questo caso la donna è stata portata in ospedale, a Pavullo. (ANSA).



