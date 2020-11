Scontri Bologna: in corso le indagini sui danneggiamenti

(ANSA) – BOLOGNA, 08 NOV – Sono in corso le indagini della

questura di Bologna per identificare gli autori dei

danneggiamenti e degli imbrattamenti in galleria Cavour, il

salotto dello shopping della città, avvenuti ieri sera quando un

corteo dei rider, che protestavano contro il nuovo contratto

firmato dall’Ugl e l’aggravarsi delle loro condizioni di lavoro

in questa seconda ondata dell’emergenza Covid, è degenerato in

scontri con la polizia.

Ieri sera sono state fermate due persone, che dopo

l’identificazione sono state rilasciate e denunciate a piede

libero. Si tratta di una donna di 35 anni e un uomo di 41,

accusati di resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).



