Scontri Dacia Arena, fino a 10 anni di Daspo per arrestati

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 09 MAG – La Questura di Udine ha emesso i

primi Daspo dopo l’invasione di campo e gli scontri al Dacia

Arena, al termine di Udinese-Napoli. Le misure sono molto

severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova (Udine) arrestato in

flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al Daspo, è

stato allontanato per 10 anni, di cui 4 con obbligo di firma; un

altro, della stessa età, di Gruaro (Venezia) ma domiciliato a

Sesto al Reghena (Pordenone), è stato invece allontanato per 8

anni, di cui tre con obbligo di firma. Gli altri tre Daspo

prevedono soltanto l’allontanamento da stadi e palasport.

Riguardano un uomo di 48 anni, di Verzegnis (Udine), per 5 anni;

uno di 54, di Monfalcone (Gorizia), dove è presidente della

Romana Calcio (che milita in Prima categoria, carica da cui si è

autosospeso) per 4 anni; e infine uno di 59 anni, di Tavagnacco

(Udine), che al momento dell’esecuzione degli arresti non era

stato rintracciato dalla Digos: 4 anni.

Intanto, in Tribunale a Udine è stato convalidato l’arresto

dei due ultras trattenuti da sabato nelle celle di sicurezza

della Questura: il processo per direttissima si svolgerà il 29

maggio, fino ad allora i due sono soggetti a obbligo di dimora.

La Procura di Pordenone ha, invece, scarcerato l’indagato della

città ritenendo le accuse insufficienti. L’udienza di convalida

dell’indagato goriziano si svolgerà oggi. In merito infine alla

posizione dell’unico tifoso napoletano, le autorità intendono

chiarire innanzitutto come abbia fatto a entrare allo stadio

Dacia Arena eludendo la sorveglianza, dal momento che si tratta

di una persona già sottoposta a Daspo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte