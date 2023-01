Scontri tra tifosi Napoli e Roma in Autosole, un ferito

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Scontri tra tifosi della Roma e del

Napoli nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo)

sull’Autostrada del sole: un tifoso romanista è rimasto ferito

ed è stato portato all’ospedale di Arezzo. “Questi non sono

tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati?

Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio”, ha

scritto sui social vicepremier e ministro delle infrastrutture e

trasporti Matteo Salvini.

A seguito degli scontri, che hanno portato al blocco del

traffico in A1, poi ripreso, all’altezza dell’area di servizio

di Badia al Pino est, nel comune di Civitella Val di Chiana, si

sono formati 15 km di coda in direzione del capoluogo toscano

tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze. (ANSA).



